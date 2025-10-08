ЦБ: в России продолжат работать истекшие карты Visa и MasterCard

В России продолжат работать карты Visa и MasterCard с истекшим сроком годности. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина при общении с журналистами в кулуарах "Финополиса-2025".

"Все карты работают. Когда ушли международные платежные системы, мы сделали все, чтобы они работали и наши граждане ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались. Никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты", - ответила она на соответствующий вопрос.

Бакина уточнила, что работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота проводится с 2022 года.