Бабиш: Чехия не будет выделять средства из госбюджета на оружие Украине

Чехия не выделит Украине из своего госбюджета ни кроны и намерена помогать этой стране через Европейский союз. С таким заявлением выступил кандидат в премьер-министры Чехии, председатель победившего на парламентских выборах в стране политического движения ANO, экс-глава чешского правительства Андрей Бабиш. Соответствующее видео размещено на сайте новостного портала Novinky.

"Если мы будем в составе нового правительства, то мы говорим: "Чешские оружейные заводы, хотите экспортировать на Украину оружие, у нас нет с этим проблемы, но мы деньги непосредственно из нашего государственного бюджета, потому что мы утверждаем, что даем около $2,8 млрд Европе, которая помогает Украине, из нашего бюджета не будем давать Украине на оружие ни кроны. У нас нет денег даже для Чешской Республики. Думаю, что мы Киеву значительно помогали напрямую, а сейчас будем помогать через ЕС", - сказал политик.

Бабиш ведет переговоры о формировании правительства с политическими движениями SPD и Motorist. В случае достижения договоренности, совместный кабмин будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов парламента. Парламентские выборы прошли в республике 3 и 4 октября.