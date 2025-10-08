Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил объекты российского военного ведомства в Таджикистане, посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел. Об этом со ссылкой на МО РФ сообщает ТАСС.

"В рамках рабочего визита в Таджикистан министр обороны России Андрей Белоусов посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел, расположенные на территории республики. Глава российского военного ведомства проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Белоусову доложили, что с учетом опыта специальной военной операции (СВО) военнослужащие базы проводят доработку военной и специальной техники, в том числе установку противодронных средств защиты. Кроме того, ему показали находящиеся на вооружении базы беспилотники различного типа, современные средства противодействия им, указали в министерстве.