Мизулина предложила закрепить право на отказ от современных технологий Цена серебра впервые с 29 апреля 2011 года поднялась выше $49
8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 14:53
Безопасность
Безопасность
Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане
8 октября 2025 / 18:58
Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил объекты российского военного ведомства в Таджикистане, посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел. Об этом со ссылкой на МО РФ сообщает ТАСС.

"В рамках рабочего визита в Таджикистан министр обороны России Андрей Белоусов посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел, расположенные на территории республики. Глава российского военного ведомства проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Белоусову доложили, что с учетом опыта специальной военной операции (СВО) военнослужащие базы проводят доработку военной и специальной техники, в том числе установку противодронных средств защиты. Кроме того, ему показали находящиеся на вооружении базы беспилотники различного типа, современные средства противодействия им, указали в министерстве.

19:33
Мизулина предложила закрепить право на отказ от современных технологий
19:17
Цена серебра впервые с 29 апреля 2011 года поднялась выше $49
18:58
Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане
18:47
Бабиш: Чехия не будет выделять средства из госбюджета на оружие Украине
18:31
ЦБ: в России продолжат работать истекшие карты Visa и MasterCard
18:13
Захарова: Евросоюз передал Киеву €178 млрд на убийство украинцев
17:59
Эрдоган считает успешными действия флотилии "Сумуд" по прорыву блокады Газы
17:45
Средний размер пенсии по гособеспечению в 2026 году составит 22 617 рублей
17:27
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
17:14
Вдова генерала Кириллова наделена полномочиями сенатора от Костромской области
