Цена серебра впервые с 29 апреля 2011 года поднялась выше $49

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднималась выше $49 за тройскую унцию впервые с 29 апреля 2011 года.

По состоянию на 18:05 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 2,91%, до $49,04 за тройскую унцию. К 18:20 мск цена на драгметалл замедлила рост и торговалась на уровне $48,78 за унцию (+2,36%), свидетельствуют данные торгов.

С начала года стоимость серебра выросла на 67,43%, с начала текущего месяца - на 3,66%.

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился а отметке в $4 062,2 (+1,35%).