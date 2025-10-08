Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2025 / 21:22
КОТИРОВКИ
USD
08/10
81.9349
EUR
08/10
95.6722
Новости часа
Мизулина предложила закрепить право на отказ от современных технологий Цена серебра впервые с 29 апреля 2011 года поднялась выше $49
Москва
8 октября 2025 / 21:22
Котировки
USD
08/10
81.9349
0.0000
EUR
08/10
95.6722
0.0000
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
8 октября 2025 / 18:27
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
8 октября 2025 / 17:49
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
8 октября 2025 / 14:53
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Технологии / Информационная безопасность / Политика и религия
Технологии
Мизулина предложила закрепить право на отказ от современных технологий
8 октября 2025 / 19:33
Мизулина предложила закрепить право на отказ от современных технологий
© Александр Рюмин/ ТАСС

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает необходимым закрепить право человека на отказ использования современных технологий.

"ИИ и многие другие современные технологии ведут к усилению контроля за человеком. И ведут к тому, что совсем в скором времени нам придется защищать право человека на отказ от использования технологий и интернета как такового. Я думаю, это право нужно закреплять", - отметила она при общении со школьниками Петербурга.

В ходе открытой дискуссии также обсуждались вопросы новых методов мошенничества и каким образом подростки сегодня могут обезопасить себя в информационном пространстве.

"Ключевые опасности - незнакомые лица, мошенничество и нейросети. Генерация изображений, видео уже улучшается, и скоро сгенерированное совсем невозможно будет отличить от реальности. Будет много провокаций, обмана, фейков. Больше это будет влиять на старшее поколение, но и на молодежь тоже", - указала Мизулина.

Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
19:33
Мизулина предложила закрепить право на отказ от современных технологий
19:17
Цена серебра впервые с 29 апреля 2011 года поднялась выше $49
18:58
Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане
18:47
Бабиш: Чехия не будет выделять средства из госбюджета на оружие Украине
18:31
ЦБ: в России продолжат работать истекшие карты Visa и MasterCard
18:13
Захарова: Евросоюз передал Киеву €178 млрд на убийство украинцев
17:59
Эрдоган считает успешными действия флотилии "Сумуд" по прорыву блокады Газы
17:45
Средний размер пенсии по гособеспечению в 2026 году составит 22 617 рублей
17:27
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
17:14
Вдова генерала Кириллова наделена полномочиями сенатора от Костромской области
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения