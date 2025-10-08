Мизулина предложила закрепить право на отказ от современных технологий

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает необходимым закрепить право человека на отказ использования современных технологий.

"ИИ и многие другие современные технологии ведут к усилению контроля за человеком. И ведут к тому, что совсем в скором времени нам придется защищать право человека на отказ от использования технологий и интернета как такового. Я думаю, это право нужно закреплять", - отметила она при общении со школьниками Петербурга.

В ходе открытой дискуссии также обсуждались вопросы новых методов мошенничества и каким образом подростки сегодня могут обезопасить себя в информационном пространстве.

"Ключевые опасности - незнакомые лица, мошенничество и нейросети. Генерация изображений, видео уже улучшается, и скоро сгенерированное совсем невозможно будет отличить от реальности. Будет много провокаций, обмана, фейков. Больше это будет влиять на старшее поколение, но и на молодежь тоже", - указала Мизулина.