Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2025 / 21:43
КОТИРОВКИ
USD
08/10
81.9349
EUR
08/10
95.6722
Новости часа
Песков назвал главный пункт повестки встречи президентов России и Азербайджана Лавров считает план Трампа по Газе лучшим, что сегодня есть "на столе"
Москва
8 октября 2025 / 21:43
Котировки
USD
08/10
81.9349
0.0000
EUR
08/10
95.6722
0.0000
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
8 октября 2025 / 18:27
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
8 октября 2025 / 17:49
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
8 октября 2025 / 14:53
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Ближневосточный кризис
Политика
Лавров считает план Трампа по Газе лучшим, что сегодня есть "на столе"
8 октября 2025 / 19:45
Лавров считает план Трампа по Газе лучшим, что сегодня есть "на столе"
© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

На нынешнем этапе план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе является лучшим вариантом, что есть "на столе". Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток".

"Президент Трамп предложил свои "20 пунктов", в которых упоминается слово "государственность". Но сформулировано все это в достаточно общем виде. В таком контексте, что речь идет только о том, что останется от сектора Газа. Западный берег в этом контексте не упоминается. Но мы реалисты и понимаем, что это лучшее, что сегодня есть "на столе", - указал он.

"По крайней мере, лучшее с точки зрения приемлемости для арабов, неотторжения Израилем. Но самое главное - надо, чтобы это было приемлемо для палестинцев", - отметил Лавров.

Вместе с тем, по его словам, Москва считает план Трампа позитивным шагом, поскольку главная цель палестинского урегулирования состоит в "скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось".

"То, что ХАМАС делает особый акцент на гарантиях неповторения ударов и невозобновления боевых действий в секторе Газа и особенно в городе Газа - это отражение того, что они извлекают уроки из того опыта, который предшествовал в нынешней ситуации", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что еще в начале года были предложения, "которые вроде бы начали осуществляться, а потом Израиль, пройдя первый этап, возобновил боевые действия, ссылаясь на то, что ХАМАС не выполняет свои условия". "Здесь очень важно проработать детали, чтобы не допустить рецидивов", - добавил министр.

Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
19:59
Песков назвал главный пункт повестки встречи президентов России и Азербайджана
19:45
Лавров считает план Трампа по Газе лучшим, что сегодня есть "на столе"
19:33
Мизулина предложила закрепить право на отказ от современных технологий
19:17
Цена серебра впервые с 29 апреля 2011 года поднялась выше $49
18:58
Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане
18:47
Бабиш: Чехия не будет выделять средства из госбюджета на оружие Украине
18:31
ЦБ: в России продолжат работать истекшие карты Visa и MasterCard
18:13
Захарова: Евросоюз передал Киеву €178 млрд на убийство украинцев
17:59
Эрдоган считает успешными действия флотилии "Сумуд" по прорыву блокады Газы
17:45
Средний размер пенсии по гособеспечению в 2026 году составит 22 617 рублей
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения