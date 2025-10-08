Лавров считает план Трампа по Газе лучшим, что сегодня есть "на столе"

На нынешнем этапе план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе является лучшим вариантом, что есть "на столе". Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток".

"Президент Трамп предложил свои "20 пунктов", в которых упоминается слово "государственность". Но сформулировано все это в достаточно общем виде. В таком контексте, что речь идет только о том, что останется от сектора Газа. Западный берег в этом контексте не упоминается. Но мы реалисты и понимаем, что это лучшее, что сегодня есть "на столе", - указал он.

"По крайней мере, лучшее с точки зрения приемлемости для арабов, неотторжения Израилем. Но самое главное - надо, чтобы это было приемлемо для палестинцев", - отметил Лавров.

Вместе с тем, по его словам, Москва считает план Трампа позитивным шагом, поскольку главная цель палестинского урегулирования состоит в "скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось".

"То, что ХАМАС делает особый акцент на гарантиях неповторения ударов и невозобновления боевых действий в секторе Газа и особенно в городе Газа - это отражение того, что они извлекают уроки из того опыта, который предшествовал в нынешней ситуации", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что еще в начале года были предложения, "которые вроде бы начали осуществляться, а потом Израиль, пройдя первый этап, возобновил боевые действия, ссылаясь на то, что ХАМАС не выполняет свои условия". "Здесь очень важно проработать детали, чтобы не допустить рецидивов", - добавил министр.