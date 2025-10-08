Песков назвал главный пункт повестки встречи президентов России и Азербайджана

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут переговоры в Душанбе 9 октября. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Первого канала".

Он отметил, что основное внимание лидеры намерены уделить вопросам двусторонних отношений, которые станут главным пунктом повестки встречи.

По словам представителя Кремля, сам факт организации переговоров свидетельствует о стремлении президентов России и Азербайджана обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Он также подчеркнул, что, хотя не может говорить от имени Баку, Москва ориентирована на конструктивный и позитивный диалог.