В Узбекистане успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов

Врачи Ташкентского областного филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка Узбекистана успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов. Об этом информировали в пресс-службе Минздрава республики.

Сообщается, что сиамские близнецы, родившиеся на 33-34-й неделе беременности путем кесарева сечения, были разделены в экстренном порядке - всего спустя девять часов после появления на свет.

"Высокотехнологичная операция, которая длилась пять часов, была выполнена группой квалифицированных специалистов под руководством доктора медицинских наук, профессора, руководителя Центра неонатальной хирургии при Республиканском перинатальном центре Бахтиёра Эргашева", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что состояние близнецов удовлетворительное и их вместе с матерью выписали домой.