Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2025 / 22:53
КОТИРОВКИ
USD
08/10
81.9349
EUR
08/10
95.6722
Новости часа
Медведев отметил, что "враги напрягаются" на фоне его визита в КНДР Les Echos: Макрон сравнялся с Олландом по уровню "популярности" среди французов
Москва
8 октября 2025 / 22:53
Котировки
USD
08/10
81.9349
0.0000
EUR
08/10
95.6722
0.0000
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
8 октября 2025 / 18:27
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
8 октября 2025 / 17:49
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
8 октября 2025 / 14:53
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
В Узбекистане успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов
8 октября 2025 / 20:17
В Узбекистане успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов
© Егор Алеев/ ТАСС

Врачи Ташкентского областного филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка Узбекистана успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов. Об этом информировали в пресс-службе Минздрава республики.

Сообщается, что сиамские близнецы, родившиеся на 33-34-й неделе беременности путем кесарева сечения, были разделены в экстренном порядке - всего спустя девять часов после появления на свет. 

"Высокотехнологичная операция, которая длилась пять часов, была выполнена группой квалифицированных специалистов под руководством доктора медицинских наук, профессора, руководителя Центра неонатальной хирургии при Республиканском перинатальном центре Бахтиёра Эргашева", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что состояние близнецов удовлетворительное и их вместе с матерью выписали домой. 

Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
21:18
Медведев отметил, что "враги напрягаются" на фоне его визита в КНДР
20:58
Les Echos: Макрон сравнялся с Олландом по уровню "популярности" среди французов
20:41
Президент РФ подарил Рахмону книгу об истории таджиков
20:17
В Узбекистане успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов
19:59
Песков назвал главный пункт повестки встречи президентов России и Азербайджана
19:45
Лавров считает план Трампа по Газе лучшим, что сегодня есть "на столе"
19:33
Мизулина предложила закрепить право на отказ от современных технологий
19:17
Цена серебра впервые с 29 апреля 2011 года поднялась выше $49
18:58
Белоусов посетил российскую военную базу в Таджикистане
18:47
Бабиш: Чехия не будет выделять средства из госбюджета на оружие Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения