Президент РФ подарил Рахмону книгу об истории таджиков

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели неформальную встречу в Ботаническом саду "Ирам" ("Райский сад") в Душанбе. После этого запланирован неформальный обед.

Ранее Рахмон лично встретил главу российского государства у трапа самолета. Путин уже возложил цветы к монументу основателю государства таджиков Исмаилу Сомони.

Президент РФ, посещающий Таджикистан с государственным визитом, подарил своему коллеге роскошно оформленную книгу. "Такая книга, называется "Таджики". Их всего 25", - рассказал Путин, отметив, что преподносит Рахмону первый экземпляр.

"Такой настоящий научный труд, представляет собой фундаментальное обобщение по истории, антропологии, демографии, этнографии таджикского народа. В том числе это касается расселения таджиков по имеющимся статистическим источникам, включая последнюю перепись населения Российской Федерации", - указал российский лидер.

"Самый дорогой подарок. "Таджики" - это "от и до". Самый лучший подарок", - отметил Рахмон.

Вместе с тем президент РФ подарил лидеру Таджикистана картину "Таджикские друзья", написанную советским художником-импрессионистом Максом Бирштейном.