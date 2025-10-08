Президент Франции Эмманюэль Макрон сравнялся по уровню доверия со своим предшественником Франсуа Олландом, считавшимся самым слабым главой государства в истории Пятой республики. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Elabe для газеты Les Echos.

Так, 82% респондентов выразили недоверие Макрону. Лишь 14% участников опроса одобрили его деятельность на высшей государственной должности. С аналогичным итогом завершал свой мандат Олланд в 2016 году, когда он был вынужден отказаться от попытки баллотироваться на второй срок из-за низкого рейтинга (ему не доверяли 82% французов).

Вместе с тем Макрон уступил в рейтинге даже подавшему в отставку премьеру Себастьену Лекорню, чье правительство просуществовало менее 14 часов. Доверие Лекорню выразили 28% сограждан.

Как отмечается, наибольшей популярностью пользуются главные оппоненты Макрона - руководители правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (35%) и Жордан Барделла (39%).

Опрос проводился 7-8 октября с участием 1 001 человек старше 18 лет.