8 октября 2025 / 18:27
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия

Политика
Политика
Медведев отметил, что "враги напрягаются" на фоне его визита в КНДР
8 октября 2025 / 21:18
Медведев отметил, что "враги напрягаются" на фоне его визита в КНДР
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Страны-друзья неизменно вместе, в то время как "враги напрягаются". На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщая в мессенджере МАХ о своем прибытии в КНДР.

"Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются", - написал политик.

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прибыла в Пхеньян по приглашению центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК.

Партия была основана в 1945 году. Она является правящей в стране. Ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК отмечается 10 октября.

