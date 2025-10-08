Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
8 октября 2025 / 18:27
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
8 октября 2025 / 17:49
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
8 октября 2025 / 14:53
Политика
Медведев отметил, что "враги напрягаются" на фоне его визита в КНДР
8 октября 2025 / 21:18
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Страны-друзья неизменно вместе, в то время как "враги напрягаются". На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщая в мессенджере МАХ о своем прибытии в КНДР.
"Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются", - написал политик.
Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прибыла в Пхеньян по приглашению центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК.
Партия была основана в 1945 году. Она является правящей в стране. Ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК отмечается 10 октября.