Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
8 октября 2025 / 18:27
Все интервью
Безопасность
Безопасность
Конфликт сирийских курдов с Дамаском расширяется
Центральные власти Сирии не могут сладить с курдскими вооруженными формированиями Сирийских демократических сил (СДС)
9 октября 2025 / 11:37
Конфликт сирийских курдов с Дамаском расширяется

Юрий Веселов, военный обозреватель

В ночь на 7 октября вспыхнул очередной конфликт между подразделениями сил безопасности (вооруженные силы нового правительства) Сирии и отрядами курдских Сирийских демократических сил. На этот раз бои с применением минометов и стрелкового оружия охватили несколько районов города Алеппо – административного центра одноименной провинции на севере страны.

В результате столкновений обе стороны понесли потери, а несколько тысяч жителей были вынуждены покинуть жилые дома и под огнем бежать в другие места.

Огонь удалось прекратить к середине дня после состоявшейся в Дамаске встречи министра обороны Мархафа Абу Кусра и командующего вооруженными формированиями СДС Мазлума Абди. Как обычно, враждующие стороны обвиняют друг друга в действиях, которые привели к возникновению очередного вооруженного конфликта.

Курдские полевые командиры выдвигают к сирийским силовикам претензии по поводу несогласованного выдвижения бывших боевиков в районы контроля СДС. При этом «новая армия» использовала тяжелую технику: танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили. Подобные передвижения в последние дни стали носить регулярный характер, а 6 октября подразделения правительственных сил преодолели условную линию разграничения. Курды были вынуждены пресечь провокацию путем открытия огня.

Показательно, командование СДС решилось на такие действия сразу после визита в регион специального представителя президента США Томаса Баррака и командующего Центральным командованием адмирала Брэда Купера их переговоров с Мазлумам Абди.

В свою очередь, представитель министерства обороны Сирии заявил близкому к власти информационному агентству САНА о том, что государственные силовые органы вправе действовать на территории страны для обеспечения безопасности населения и правопорядка. При этом незаконные вооруженные формирования должны подчиняться правительству.

На встрече в Анкаре министров иностранных дел Турции Хакана Фидана и Сирии Асаада аш-Шайбани глава турецкого внешнеполитического ведомства призвал руководство СДС отказаться от «сепаратистской повестки» и приступить к выполнению соглашения от 10 марта. Основные противоречия сторон касаются формы инфильтрации поддерживаемых США курдских вооруженных формирований в «новую армию» Сирии с передачей всего оружия государству.

Центральные власти и курдское военно-политическое руководство пока не состоянии достичь компромисса в данном вопросе, а новое правительство следует курсу, диктуемому Турцией. Анкара выступает за жесткое решение проблемы, поскольку усматривает в сохранении отрядов СДС угрозу безопасности своих южных границ. Мощным сдерживающим фактором в обострении конфликта внутри Сирии является сохраняющаяся поддержка курдов со стороны Пентагона.

Надо полагать, что данная проблема в ближайшей перспективе не будет решена, так как обе стороны придерживаются твердых позиций и не готовы к уступчивости.

 

