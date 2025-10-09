Принципиальных препятствий к сотрудничеству Москвы и Баку нет

Настрой российской стороны в преддверии встречи лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева исполнен оптимизма - президенты смогут обсудить все накопившиеся проблемы в отношениях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений", - сказал он.

"Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть", - уточнил представитель Кремля.

Он отметил, что состоявшийся 7 октября у Путина и Алиева телефонный разговор был "хороший, позитивный, конструктивный", а договоренность о предстоящей встрече была достигнута в том числе и во время той беседы.

Алиев позвонил Путину в день его рождения, чтобы тепло поздравить российского лидера. Разговор стал первым после более чем полугодового отсутствия личных контактов.

На 9 октября назначена полноформатная встреча президентов России и Азербайджана, она пройдет в Душанбе, где Путин находится с государственным визитом и примет участие в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Встреча станет первой с октября 2024 года - та также прошла на полях заседания Совета глав государств - участников СНГ. Кроме того, руководители двух стран, как указывал российский президент, смогли обменяться "одним-двумя словами" в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

Востоковед, эксперт по странам СНГ Аждар Куртов отмечает, что «российско-азербайджанские отношения в постсоветское время проходили через разные периоды. Азербайджан в 1990-е годы пережил трудную эпоху, когда была смута, несколько попыток гражданских мятежей и захвата власти, что приводило к тому, что хозяйство Азербайджана было в плачевном состоянии. Война за Нагорный Карабах с Арменией привела к потерям населения, значительная часть азербайджанцев вынуждена была эмигрировать, прежде всего, в Россию и Турцию. Перед страной стояли серьезные задачи восстановления разрушенного хозяйства и урегулирования конфликтов. Это все удалось сделать первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. В это время были попытки налаживания отношений с Москвой, были проложены нефтепроводы и газопроводы, которые дали финансовую подпитку стране, и жизнь стала налаживаться. Но в этот период интерес к Южному Кавказу проявляли многие зарубежные государства, причем отнюдь не бескорыстно. Их интересовали и природные богатства Азербайджана, и его выгодное положение на Южной Кавказе. Расчет строился на том, что Азербайджан станет частью того окружения России, которое будет препятствовать продуктивному развитию нашей страны. Отчасти такие попытки продолжаются и до настоящего времени.

Но нынешние противоречия между Москвой и Азербайджаном не носят какого-то принципиального характера. Да, сейчас несколько миллионов азербайджанцев проживают на территории России и многие из них являются гражданами России не первое десятилетие. Поэтому при наличии доброй воли все противоречия, которые имеются, могут быть преодолены. Россия помогла Азербайджану в налаживании путей экспорта нефти и газа и в разрешении ситуации с Каспийским морем, когда прилегающие страны долго не могли договориться о его разделе. Также Россия спокойно смотрит, как налаживаются отношения Азербайджана с Турцией. А само разрешение нагорно-карабахского конфликта тоже связано с продуктивной ролью России, которая помогла усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. Кроме того, каких-то серьезных торговых и экономических противоречий между нашими странами не существует. Наоборот, существуют планы продуктивного сотрудничества по транспортному коридору Север-Юг, который должен проходить через Азербайджан и который, безусловно, мог бы помочь в наращивании экономического взаимодействия не только Москвы и Баку, но и других государств. Да, есть тревожные сигналы, связанные с ростом антироссийских настроений в азербайджанском обществе, которые не могли бы быть таковыми без определенного попустительства властей Азербайджана. Есть попытки ряда государств разжечь антироссийские настроения на основе пантюркистской идеологии, а также заставить Азербайджан занять какую-то антииранскую позицию. Но все они могут быть сведены на нет, будь на то добрая воля азербайджанского руководства».

По мнению эксперта, «никаких серьезных препятствий к продуктивному сотрудничеству между Москвой и Баку не существует. Другое дело, что есть зарубежные силы, которые попытаются воспользоваться тем, что Россия находится в непростом положении в связи с продолжающимся конфликтом в зоне СВО, и науськивают азербайджанские власти на продолжение конфликта между странами. Но все окружение Азербайджанской Республики - это Иран, Турция, и в значительной степени другие прикаспийские государства, а также страны Южного Кавказа никакой выгоды от острой фазы конфликта между Москвой и Баку не получат. Наоборот, это чревато серьезными последствиями для всех соседей Азербайджана. Поэтому в этом смысле Москва может получить поддержку своей позиции не только со стороны стран СНГ, ОДКБ, ряда других государств, но и мирового сообщества. Поэтому, я думаю, путь дипломатии приведет в конце концов к тому, что стороны разрешат все имеющиеся разногласия и восстановятся полностью добрососедские отношения между Москвой и Баку».