Залужный опроверг сообщения о подготовке к выборам президента Украины

Экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не готовится и не планирует участвовать в президентских выборах на Украине.

Он отметил, что на нынешнем этапе не признает никаких идей проведения выборов. "Каждый, кто получает предложение от вроде бы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой", - указал Залужный в своем Telegram-канале.

В среду французский портал Intelligence Online сообщил, что ряд высокопоставленных украинских военных получили предложение войти в команду Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Согласно публикации, украинский посол в Лондоне является основным претендентом на высший государственный пост.

В конце августа результаты исследования украинской социологической группы "Рейтинг" показали, что Залужному доверяют 74% респондентов.