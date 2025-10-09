Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»

8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 18:27
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти

8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 17:49
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение

8 октября 2025 / 14:53
8 октября 2025 / 14:53
/ Ближнее зарубежье / Политика / Политические скандалы на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Залужный опроверг сообщения о подготовке к выборам президента Украины
9 октября 2025 / 10:23
© AP Photo/ Efrem Lukatsky/ТАСС

Экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не готовится и не планирует участвовать в президентских выборах на Украине.

Он отметил, что на нынешнем этапе не признает никаких идей проведения выборов. "Каждый, кто получает предложение от вроде бы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой", - указал Залужный в своем Telegram-канале.

В среду французский портал Intelligence Online сообщил, что ряд высокопоставленных украинских военных получили предложение войти в команду Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Согласно публикации, украинский посол в Лондоне является основным претендентом на высший государственный пост.

В конце августа результаты исследования украинской социологической группы "Рейтинг" показали, что Залужному доверяют 74% респондентов.

