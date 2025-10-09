Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Политика
Лавров считает, что Иран заинтересован в переговорах по его ядерной программе
9 октября 2025 / 10:43
Лавров считает, что Иран заинтересован в переговорах по его ядерной программе
Иран заинтересован в возобновлении переговоров по своей ядерной программе. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток", отрывок размещен на сайте российского дипведомства.

На вопрос, возможно ли возвращение к полномасштабным переговорам по иранской ядерной программе, Лавров ответил, что "Иран в этом заинтересован".

"Иран все эти месяцы с января, когда на Западе всерьез стали "играть" в возобновление санкций, хотя на это нет никаких законных прав, последовательно выступал за переговоры, проявлял гибкость, креативность в своих подходах, стремился не поддаваться на провокации, поскольку Запад постоянно заманивал иранских переговорщиков на какие-то очередные "раунды", где потом достигали какого-то предварительного понимания", - указал министр.

По его словам, все надеялись, что это окончательно поставит точку в разговорах о том, как быть дальше. "Запад потом отказывался от своих предварительных договоренностей, компромиссов и продолжал действовать методами шантажа, диктата, угроз", - подчеркнул глава российской дипломатии. 

