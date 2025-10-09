Рахмон: Россия является основным политическим и экономическим партнером Таджикистана

Россия является одним из основных политических и экономических партнеров Таджикистана, страны развивают отношения в различных областях. На это обратил внимание президент республики Эмомали Рахмон на переговорах делегаций двух стран в Душанбе в расширенном составе.

"Россия для Таджикистана является одним из основных политических и экономических партнеров. Мы тесно сотрудничаем в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Многие вопросы находят свое решение в рамках работы межправительственной комиссии", - отметил он.

8-9 октября проходит государственный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан. В Душанбе российский лидер в четверг также примет участие во втором саммите Центральная Азия - Россия, а в пятницу - в заседании Совета глав государств СНГ.

С момента установления дипломатических отношений 8 апреля 1992 года между Россией и Таджикистаном подписано свыше 200 межгосударственных договоров и соглашений в различных сферах двустороннего сотрудничества.

Согласно данным ФТС России, доля Таджикистана в общем внешнеторговом обороте РФ составляет 0,2%. Россия является одним из крупнейших торговых партнеров республики, в общем объеме внешней торговли Таджикистана на нее приходится более 20%.

В марте Путин по итогам переговоров в Кремле с Рахмоном сообщил, что стороны работают над тем, чтобы увеличить двусторонний товарооборот в 2,5 раза к 2030 году.