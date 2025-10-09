Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Рахмон: Россия является основным политическим и экономическим партнером Таджикистана
9 октября 2025 / 10:59
Рахмон: Россия является основным политическим и экономическим партнером Таджикистана
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Россия является одним из основных политических и экономических партнеров Таджикистана, страны развивают отношения в различных областях. На это обратил внимание президент республики Эмомали Рахмон на переговорах делегаций двух стран в Душанбе в расширенном составе.

"Россия для Таджикистана является одним из основных политических и экономических партнеров. Мы тесно сотрудничаем в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Многие вопросы находят свое решение в рамках работы межправительственной комиссии", - отметил он.

8-9 октября проходит государственный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан. В Душанбе российский лидер в четверг также примет участие во втором саммите Центральная Азия - Россия, а в пятницу - в заседании Совета глав государств СНГ.

С момента установления дипломатических отношений 8 апреля 1992 года между Россией и Таджикистаном подписано свыше 200 межгосударственных договоров и соглашений в различных сферах двустороннего сотрудничества. 

Согласно данным ФТС России, доля Таджикистана в общем внешнеторговом обороте РФ составляет 0,2%. Россия является одним из крупнейших торговых партнеров республики, в общем объеме внешней торговли Таджикистана на нее приходится более 20%. 

В марте Путин по итогам переговоров в Кремле с Рахмоном сообщил, что стороны работают над тем, чтобы увеличить двусторонний товарооборот в 2,5 раза к 2030 году. 

