8 октября 2025 / 18:27
В Уфе мужчина сбросил дочь с четвертого этажа
9 октября 2025 / 11:15
В Уфе мужчина сбросил дочь с четвертого этажа
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина сбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Ратмир Мавлиев, ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, врачи прооперировали девочку, ребенок остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион. Мужчина задержан и доставлен в полицию. Он находится в психически нестабильном состоянии, сообщили в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, задержанный мужчина состоял на учете в психдиспансере.

