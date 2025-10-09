В Уфе мужчина сбросил дочь с четвертого этажа

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина сбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Ратмир Мавлиев, ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, врачи прооперировали девочку, ребенок остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион. Мужчина задержан и доставлен в полицию. Он находится в психически нестабильном состоянии, сообщили в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, задержанный мужчина состоял на учете в психдиспансере.