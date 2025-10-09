Медведев заявил, что помощь военных КНДР навсегда останется в летописи дружбы

Подвиг корейских бойцов, которые помогли Вооруженным силам РФ освободить Курскую область, навсегда останется в летописи дружбы двух стран. На этом акцентировал внимание председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе переговоров с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Ён Воном.

"В сложной ситуации по указанию руководителя КНДР, уважаемого товарища Ким Чен Ына ваши вооруженные силы пришли на помощь России. Это навсегда останется в летописи нашей дружбы", - подчеркнул российский политик.