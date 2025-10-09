Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Politico: Бельгия обозначила красные линии в использовании российских активов Лидеры России и Таджикистана приняли заявление об углублении отношений стратегического партнерства
8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 14:53
Экономика
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
9 октября 2025 / 11:42
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии на Московской бирже 9 октября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,73% и торговались на уровне 2 581,19 и 997,12 пункта соответственно. Курс юаня рос на 7,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,34 рубля, свидетельствуют данные торгов.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 580,91 пункта (+0,72%), индекс РТС находился на уровне 997,01 пункта (+0,72%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост до 11,36 рубля (+9,75 копейки).

