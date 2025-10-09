Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Политика
Лидеры России и Таджикистана приняли заявление об углублении отношений стратегического партнерства
9 октября 2025 / 11:59
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам двусторонних переговоров приняли совместное заявление, предусматривающее углубление отношений стратегического партнерства и союзничества России и Таджикистана.
Некоторое время назад помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в документе отражены новые ориентиры взаимодействия между Москвой и Душанбе.
Вместе с тем в присутствии лидеров двух стран состоялся обмен подписанными документами. Всего их 15.
