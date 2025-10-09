Лидеры России и Таджикистана приняли заявление об углублении отношений стратегического партнерства

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам двусторонних переговоров приняли совместное заявление, предусматривающее углубление отношений стратегического партнерства и союзничества России и Таджикистана.

Некоторое время назад помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в документе отражены новые ориентиры взаимодействия между Москвой и Душанбе.

Вместе с тем в присутствии лидеров двух стран состоялся обмен подписанными документами. Всего их 15.