Politico: Бельгия обозначила красные линии в использовании российских активов

Бельгия представила список требований Европейскому союзу в отношении российских замороженных активов, обозначив красные линии насчет их использования для помощи Украине. Об этом информировала газета Politico, ссылаясь на соответствующее заявление бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера.

Как отмечается, в списке требований к ЕС, оглашенном Де Вевером на недавнем саммите сообщества в Копенгагене, "отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов". Предоставление странами ЕС "юридически обязывающих гарантий того, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски" как для Euroclear, так и для Бельгии.

Кроме того, глава бельгийского кабмина потребовал заключения соглашения "о немедленном погашении задолженности, если Euroclear потребуется вернуть активы РФ, к примеру, после достижения мирного договора" по Украине.

"Такие гарантии не могут быть ограничены €170 млрд, которые Еврокомиссия предлагает мобилизовать", - подчеркнул он, добавив, что "потенциальная сумма риска может быть значительно выше номинальной". Вместе с тем "гарантии не должны прекращаться автоматически после снятия санкций", указал Де Вевер. "Арбитражные процедуры могут быть возобновлены через годы", - отметил он.

Вместе с тем премьер предположил, что схема Еврокомиссии "фактически равносильна конфискации, что опровергает позицию ЕК о том, что ее кредит не будет связан с изъятием российских государственных активов", следует из материала.

В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов РФ - немногим более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии.