Опрос: порядка 70% женщин делают макияж перед работой

Порядка 70% опрошенных женщин каждый день делают макияж на работу. Об этом свидетельствуют данные исследования бьюти-ретейлера "Золотое яблоко" и сервиса по поиску работы SuperJob, передает ТАСС.

"Работающие женщины убеждены в необходимости макияжа, особенно для работы не из дома: ежедневно на работу в офис или другое место макияж наносят 68%, в то время как среди остающихся на удаленке - лишь 26%. При этом даже при работе из дома 52% участниц опроса всегда делают макияж перед рабочими видеозвонками", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что для работодателей ухоженность сотрудниц не считается существенным фактором карьеры - средняя оценка ее влияния составляет 4 балла из 10. Так, 35% рекрутеров указали, что макияж и ухоженность не влияют на карьерный рост. По утверждению большинства представителей компаний (85%), в их организациях сотрудницам не делаются замечания по поводу макияжа.

Опрос проводился в сентябре-октябре текущего года среди 2 500 респондентов.