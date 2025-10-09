Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 октября 2025 / 15:41
Москва
9 октября 2025 / 15:41
8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 14:53
Политика
Сийярто заявил, что Зеленский утратил чувство реальности
9 октября 2025 / 12:44
Сийярто заявил, что Зеленский утратил чувство реальности
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Владимир Зеленский утратил связь с реальностью и делает возмутительные заявления. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя недавние слова украинского лидера о том, что Киев сможет интегрироваться в Европейский союз даже без учета позиции Будапешта.

"Полагаю, что Зеленский полностью утратил чувство реальности и, возможно, этим можно объяснить то, что он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы повлечь за собой бурю негодования. Он заявляет, что Украина станет членом Евросоюза. Уважаемый господин президент, это решать не вам. Этот вопрос решают не те, кто хочет вступить в сообщество, а те, кто уже в нем находится", - сказал Сийярто в программе "Час борцов" на платформе YouTube.

Он также отметил, что решение о приеме новых членов в Евросоюз должно приниматься единогласно, а Венгрия выступает против вхождения Украины в состав объединения. "Венгерский народ уже решил, что не желает стратегической интеграции с Украиной. Мы не хотим, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО", - подчеркнул глава МИД.

Венгерское правительство не раз обращало внимание, что не допустит поспешного вступления Украины в ЕС, так как это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с РФ. На июньском саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет началу переговоров о ее членстве в сообществе.

