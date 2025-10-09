В Московском доме национальностей откроется фотовыставка: «Забытые страницы Второй мировой войны и вклад народов Африки в разгром нацизма»

15 октября 20254 года в ГБУ «Московский дом национальностей» по адресу: ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1 состоится торжественное открытие фотовыставки «Забытые страницы Второй мировой войны и вклад народов Африки в разгром нацизма».

Экспозиция организована Комиссией по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и Ассоциацией предпринимательских сообществ «Объединенный центр делового сотрудничества ШОС» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, в рамках проекта «Наследники российской воинской Славы».

Вторая Мировая война была глобальным конфликтом, который затронул все уголки планеты, включая Африканский континент. Выставка предлагает взглянуть на войну как на истинно всемирную борьбу против фашизма. Через серию архивных и современных фотографий, документов и историй экспозиция расскажет о подвигах и жертвах сотен тысяч солдат и рабочих из африканских колоний, российских эмигрантов, солдат союзных войск сражавшихся и трудившихся в рядах армий стран антигитлеровской коалиции.

На выставке будет представлено 50 работ, которые расскажут истории отдельных личностей и движений Сопротивления на континенте. Отдельное внимание будет уделено тому, как сегодня в Африке и мире вспоминают эти трагические и героические страницы.