Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 112 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 4 управляемые авиабомбы и 112 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 275 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 429 танков и других боевых бронемашин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 534 единицы специальной военной автомобильной техники.