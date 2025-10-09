Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 14:53
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия

Политика
Политика
Алиев прибыл в столицу Таджикистана на саммит СНГ
9 октября 2025 / 13:15
Алиев прибыл в столицу Таджикистана на саммит СНГ
© Владимир Смирнов/ POOL/ ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом информировало государственное информагентство АзерТАДЖ.

По его данным, визит осуществляется по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ожидается, что в четверг в Душанбе состоится полноформатная встреча Алиева с президентом России Владимиром Путиным, который находится в столице Таджикистана с государственным визитом и примет участие в саммите СНГ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что договоренность о встрече была достигнута в рамках состоявшегося 7 октября телефонного разговора двух президентов, в ходе которого Алиев поздравил Путина с днем рождения.

Встреча станет первой с октября прошлого года - та также прошла на полях заседания Совета глав государств - участников СНГ. 

