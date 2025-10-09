Песков заявил, что в диалоге по Украине образовалась серьезная пауза

Переговоры по Украине поставлены на "серьезную паузу". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Это связано с тем, что сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога, в процессе развития стамбульских переговоров", - ответил он на вопрос, почему мирный импульс саммита Москвы и Вашингтона на Аляске оказался исчерпан.

По словам представителя Кремля, украинские власти по-прежнему не дают никаких ответов по документам. "Дальше ничего не движется", - указал он.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров России и Украины. Стороны обсудили позиции, отраженные в проектах меморандумов. По итогам встречи Москва предложила Киеву образовать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Вместе с тем российская сторона предложила Киеву передать 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также возобновить короткие гуманитарные паузы на линии фронта.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения договоренностей, заявлял помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.