Ynet: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС начал действовать

Режим прекращения огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. Об этом информировал портал Ynet.

Некоторое время назад источник агентства Reuters заявил, что согласно достигнутым договоренностям ХАМАС в течение 72 часов передаст властям еврейского государства оставшихся в живых заложников, а Армия обороны Израиля в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава.