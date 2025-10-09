Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 14:53
Безопасность
Ynet: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС начал действовать
9 октября 2025 / 13:45
Ynet: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС начал действовать
© AP Photo/ Ariel Schalit/ТАСС

Режим прекращения огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. Об этом информировал портал Ynet.

Некоторое время назад источник агентства Reuters заявил, что согласно достигнутым договоренностям ХАМАС в течение 72 часов передаст властям еврейского государства оставшихся в живых заложников, а Армия обороны Израиля в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава.

