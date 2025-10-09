Путин отметил, что в России работают более 1 млн граждан Таджикистана

В России сегодня работают более 1 млн граждан Таджикистана, их вклад в рост российской экономики является весомым. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Душанбе с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном.

"В России живут и трудятся около 1 млн граждан Таджикистана - свыше 1 млн. Они задействованы в самых разных отраслях, особенно таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сферы, транспорт, логистика, и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики", - указал Путин.

Вместе с тем, по его словам, "их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для своих семей и для таджикистанской экономики в целом".

"Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства остаются в тесном контакте со своими таджикистанскими коллегами по всем актуальным вопросам миграционной политики", - отметил президент РФ.