8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 14:53
Москва и Пхеньян подтвердили намерение развивать отношения
9 октября 2025 / 14:16
Москва и Пхеньян подтвердили намерение развивать отношения
© Артем Иванов/ ТАСС

 "Единая Россия" и Трудовая партия Кореи (правящая в КНДР) подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя партиями и странами. Об этом сказано в принятом совместном заявлении.

"Всероссийская политическая партия "Единая Россия" совместно с Трудовой партией Кореи торжественно отметили 80-летний юбилей создания направляющей силы героического народа Корейской Народно-Демократической Республики - Трудовой партии Кореи", - следует из текста документа.

Стороны, "опираясь на сложившиеся узы дружбы между народами РФ и КНДР и на всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя государствами, а также руководствуясь Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи, подписанным 25 октября 2018 года, еще раз подтвердили решимость дальше развивать на высоком уровне отношения между обеими партиями и странами".

Подчеркивается, что "Единая Россия" и ТПК нацелены укреплять связи на уровне центральных партийных органов, в рамках региональных организаций, в режиме живого общения между активистами.

"Участие делегации "Единой России" в праздновании 80-летия создания Трудовой партии Кореи стало знаковым моментом не только в дальнейшем расширении и развитии отношений между правящими партиями РФ и КНДР, но и в углублении российско-корейского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в заявлении.

Трудовая партия Кореи была основана в 1945 году. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК отмечается 10 октября.

