Вильфанд не исключает, что снег в Москве может пойти в октябре

© Александр Щербак/ ТАСС
Снег может выпасть в Москве уже в октябре, при этом устойчивого покрова ждать не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
"Безусловно, снег в Москве в октябре может выпасть, поскольку со следующей недели прогнозируется понижение температуры. Правда, условий для выпадения осадков существенных не будет, но в принципе это не исключено", - отметил метеоролог.
По его словам, снег в октябре не является редкостью. Однако такой снежный покров будет временным. "Как только точно станет ясно, мы обязательно предупредим о том, что выпадет снег", - добавил специалист.