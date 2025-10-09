Путин: 201-я военная база России в Таджикистане является гарантом безопасности в регионе

Российская 201-я военная база в Таджикистане является одним из гарантов безопасности в регионе. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.

Он отметил, что Россия неизменно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. "При этом мы активно взаимодействуем с таджикистанскими коллегами, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество", - указал Путин, выразил готовность к расширению сотрудничества с Душанбе.

201-я российская военная база - крупнейший российский военный объект за пределами страны. База сформирована в 2004 году для защиты независимости и поддержки государственной власти Таджикистана, а также обеспечения стабильности военно-политической обстановки и укрепления национальных интересов РФ в Центрально-Азиатском регионе.

После распада Советского Союза правовой основой для функционирования российской военной базы в Таджикистане стали Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Таджикистаном от 25 мая 1993 года, а также Договор о сотрудничестве в военной области от 25 мая 1993 года.