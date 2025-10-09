Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия

Политика
Политика
Моди: Индия и Британия выводят отношения на новый уровень
9 октября 2025 / 14:58
Моди: Индия и Британия выводят отношения на новый уровень
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Нью-Дели и Лондон выводят отношения на новый уровень в разных областях - от обороны и безопасности до образования и инноваций. С таким заявлением выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам встречи со своим британским коллегой Киром Стармером, который посещает южноазиатскую республику с визитом.

Моди отметил, что сотрудничество Индии и Великобритании в области обороны углубилось. "Мы продвигаемся к совместному производству военной продукции и объединению оборонных отраслей промышленности обеих стран", - указал он.

Индийский премьер также обратил внимание, что подписано новое соглашение о сотрудничестве в военной подготовке, в рамках которого инструкторы ВВС Индии будут проходить службу в качестве тренеров в Королевских военно-воздушных силах Великобритании.

"Примечательно, что наша встреча проходит в финансовой столице страны - Мумбаи, в то время как корабли ВМС Индии принимают участие в совместных военно-морских учениях Konkan 2025", - подчеркнул он.

Корабли ВМС Индии и Великобритании 5 октября начали совместные комплексные учения Konkan в западной части Индийского океана. Маневры приурочены к визиту Стармера в Индию. 

