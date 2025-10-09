Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 450 военных

Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) за прошедшие сутки составили около 1 450 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 195 военнослужащих, "Запад" - до 230 военнослужащих, "Южная" - до 125, "Центр" - более 520, "Восток" - более 325, "Днепр" - более 55 военнослужащих.