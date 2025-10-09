Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 14:53
/ Дальнее зарубежье / Общество / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС

Общество
Общество
Reuters: Израиль рассчитывает на освобождение 20 заложников 12 или 13 октября
9 октября 2025 / 15:29
Reuters: Израиль рассчитывает на освобождение 20 заложников 12 или 13 октября
© REUTERS/ Ronen Zvulun/ТАСС

В Израиле рассчитывают, что освобождение всех остающихся в живых 20 заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, состоится 12 или 13 октября. Об этом со ссылкой на израильского чиновника передает агентство Reuters.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что освобождение заложников, вероятнее всего, произойдет 13 октября. Согласно данным израильской стороны на конец сентября, сторонники ХАМАС продолжали удерживать в Газе 20 живых заложников и тела 28 погибших.

29 сентября Белый дом представил "всеобъемлющий план" Трампа, направленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ включает 20 пунктов и предполагает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль заявил, что согласен с этим планом. В ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших.

