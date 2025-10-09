Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
8 октября 2025 / 18:27
Полковник Кнутов: «Томагавки» у российских границ могут подвести мир к краю пропасти
8 октября 2025 / 17:49
Израиль пытается переделать Ближний Восток под себя. Мнение
8 октября 2025 / 14:53
Экономика
Россия поставляет Таджикистану значительные объемы нефти без взимания пошлин
9 октября 2025 / 15:48
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия поставляет крупные объемы нефти и нефтепродуктов в Таджикистан без взимания экспортных таможенных пошлин. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров в Душанбе.
"Наша страна поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в республику. Почти целиком покрывает потребности экономики Таджикистана. При этом поставки энергоносителей производятся на льготной основе без взимания экспортных таможенных пошлин", - отметил он.
Путин уточнил, что этот вопрос в свое время ставил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Мы, как и договаривались, это исполнили", - заключил он.