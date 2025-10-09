Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Владимир Путин
Экономика
Экономика
Россия поставляет Таджикистану значительные объемы нефти без взимания пошлин
9 октября 2025 / 15:48
Россия поставляет Таджикистану значительные объемы нефти без взимания пошлин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия поставляет крупные объемы нефти и нефтепродуктов в Таджикистан без взимания экспортных таможенных пошлин. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров в Душанбе.

"Наша страна поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в республику. Почти целиком покрывает потребности экономики Таджикистана. При этом поставки энергоносителей производятся на льготной основе без взимания экспортных таможенных пошлин", - отметил он.

Путин уточнил, что этот вопрос в свое время ставил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Мы, как и договаривались, это исполнили", - заключил он. 

Владимир Путин
