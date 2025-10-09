Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет Шведской академии наук.

Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена "за захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства".

По мнению экспертов Шведской академии, Краснахоркаи - "великий эпический писатель, принадлежащий к центральноевропейской литературной традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду, и характеризующийся абсурдизмом и гротескными излишествами". "Однако у него есть и другие грани. Он также обращается к Востоку, выбирая более созерцательный, тонко выверенный тон", - указывают они.

Краснахоркаи родился в 1954 году в городе Дьюла на юго-востоке Венгрии. Будущий литератор окончил факультет истории искусств в Будапештском университете. Первая публикация относится к 1977 году.

Краснахоркаи стал лауреатом Международной Букеровской премии 2015 года.

На русский язык переведены романы писателя "Сатанинское танго", "Меланхолия сопротивления", "Гомер навсегда", "Рождение убийцы" и другие.