8 октября 2025 / 18:27
8 октября 2025 / 17:49
8 октября 2025 / 14:53
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
Экономика
Цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум
9 октября 2025 / 16:14
Цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум
© Александр Рюмин/ ТАСС

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $49,95 за тройскую унцию.

Предыдущий исторический максимум был установлен 25 апреля 2011 года. Тогда стоимость фьючерса достигла $49,82 за тройскую унцию.

По состоянию на 16:06 мск, цена на серебро демонстрировала рост на 2,95% и торговалась на уровне $49,87 за тройскую унцию. К 16:09 мск стоимость драгметалла ускорила рост до $49,965 за унцию (+3,15%).

К 16:20 мас цена на фьючерс замедлила рост и находилась на отметке в $49,72 за тройскую унцию (+2,64%), свидетельствуют данные торговой площадки. С начала года стоимость драгметалла выросла на 69,75%, с начала текущего месяца - на 5,09%.

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex торговался на уровне $4 071,1 (+0,26%). 

