Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку

Президент России Владимир Путин заверил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, что Москва сделает все для сохранения динамики развития двусторонних отношений с Баку в духе союзничества.

"Безусловно, ситуация в регионе, ситуация на международных площадках - наши МИД неизменно очень плотно взаимодействовали друг с другом. Я надеюсь, что это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений, нашего союзничества", - сказал он во время переговоров с президентом Азербайджана в Душанбе.

"Мы никогда об этом не забываем, помним о том договоре, который был не так давно подписан, и со своей стороны будем делать все для реализации всех его ключевых положений", - подчеркнул российский лидер.