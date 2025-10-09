Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
9 октября 2025 / 16:32
© Григорий Сысоев/ПУЛ/ТАСС
Президент России Владимир Путин заверил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, что Москва сделает все для сохранения динамики развития двусторонних отношений с Баку в духе союзничества.
"Безусловно, ситуация в регионе, ситуация на международных площадках - наши МИД неизменно очень плотно взаимодействовали друг с другом. Я надеюсь, что это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений, нашего союзничества", - сказал он во время переговоров с президентом Азербайджана в Душанбе.
"Мы никогда об этом не забываем, помним о том договоре, который был не так давно подписан, и со своей стороны будем делать все для реализации всех его ключевых положений", - подчеркнул российский лидер.