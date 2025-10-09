Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 октября 2025 / 19:06
КОТИРОВКИ
USD
09/10
81.5478
EUR
09/10
94.9351
Новости часа
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Москва
9 октября 2025 / 19:06
Котировки
USD
09/10
81.5478
0.0000
EUR
09/10
94.9351
0.0000
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
9 октября 2025 / 18:58
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
9 октября 2025 / 18:56
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
8 октября 2025 / 18:27
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Технологии / Технологии / Трамп 2.0
Технологии
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
9 октября 2025 / 18:56

Что мы знаем об эффективности американских «Томагавков»? США применяли эти ракеты во многих конфликтах. Одно из самых массированных применений было в Ираке. Эффективность их тогда оказалась высокой, но, важно учесть, что по ним действовали старые, еще советские, комплексы ПВО. Следующее масштабное применение «Томагавков» было в 1999 году в Югославии. Против них действовали тоже советские ЗРК С-125 «Нева», ЗРК «Куб» и зенитная артиллерия. Все три средства поражения показали неплохие результаты. «Томагавки» сбивали, а один сербский летчик прославился тем, что на МИГ-29 сумел перехватить до десятка этих ракет. Это говорит о том, что даже у старой советской техники есть хороший потенциал для уничтожения ракет «Томагавк».

Еще одно использование «Томагавков» мы фиксировали в Сирии во времена первого президентского срока Трампа. Этими и другими ракетами атаковали авиабазу Шайрат. Трамп заявил, что результат был потрясающий, но российское Министерство обороны отметило, что до 70% ракет были перехвачены. Советские и российские комплексы показали достаточно хорошую эффективность, работая по «Томагавкам».

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. 

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f9d17ffc19b93d9dc239cdaece4d2473/

Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Военный эксперт об истории и характеристиках ракеты «Томагавк»
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
16:32
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
16:14
Цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум
15:59
Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи
15:48
Россия поставляет Таджикистану значительные объемы нефти без взимания пошлин
15:29
Reuters: Израиль рассчитывает на освобождение 20 заложников 12 или 13 октября
15:14
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 450 военных
14:58
Моди: Индия и Британия выводят отношения на новый уровень
14:41
Путин: 201-я военная база России в Таджикистане является гарантом безопасности в регионе
14:31
Вильфанд не исключает, что снег в Москве может пойти в октябре
14:16
Москва и Пхеньян подтвердили намерение развивать отношения
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения