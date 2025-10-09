Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК

Что мы знаем об эффективности американских «Томагавков»? США применяли эти ракеты во многих конфликтах. Одно из самых массированных применений было в Ираке. Эффективность их тогда оказалась высокой, но, важно учесть, что по ним действовали старые, еще советские, комплексы ПВО. Следующее масштабное применение «Томагавков» было в 1999 году в Югославии. Против них действовали тоже советские ЗРК С-125 «Нева», ЗРК «Куб» и зенитная артиллерия. Все три средства поражения показали неплохие результаты. «Томагавки» сбивали, а один сербский летчик прославился тем, что на МИГ-29 сумел перехватить до десятка этих ракет. Это говорит о том, что даже у старой советской техники есть хороший потенциал для уничтожения ракет «Томагавк».

Еще одно использование «Томагавков» мы фиксировали в Сирии во времена первого президентского срока Трампа. Этими и другими ракетами атаковали авиабазу Шайрат. Трамп заявил, что результат был потрясающий, но российское Министерство обороны отметило, что до 70% ракет были перехвачены. Советские и российские комплексы показали достаточно хорошую эффективность, работая по «Томагавкам».

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f9d17ffc19b93d9dc239cdaece4d2473/