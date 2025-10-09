Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан

Потенциал антироссийских санкций практически исчерпан. Что-то новое большого эффекта не даст. Трампу остается только постараться лишить Россию дохода от продажи нефти и газа. Это вопрос давления на партнеров Москвы, но, как показала практика, Китай, Индия, Турция и другие страны предпочитают оставаться в этом вопросе независимыми.

Последний инструмент, оставшийся у Запада – замороженные российские активы. Москва, конечно, хотела бы вернуть их обратно, но, мы видим, что пока она вполне обходится и без них. Кроме того, начать использовать эти деньги для помощи Украине у Запада пока не получается. Нужен консенсус среди европейских стран, а его пока нет.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.



