Сбор зерна в России с начала года составил 130 млн тонн

В России сбор зерна с начала текущего года составил 130 млн тонн в бункерном весе, осталось убрать 10% площадей. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая на XXVII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

"В 2025 году мы убрали почти по зерновым 90% площадей. Получили на текущую дату 130 миллионов тонн. Понятно, что это пока брутто. Предстоит еще собрать урожай с 10% площадей", - указала она.

Лут также заявила, что министерство сохраняет прогноз урожая зерновых по итогам текущего года в 135 млн тонн.

Ранее министр отмечала, что урожай зерна в стране по итогам 2025 года ожидается на уровне 135 млн тонн, включая 90 млн тонн пшеницы.