Le Point вышел с обложкой с призывом к Макрону покинуть президентский пост

Французский журнал Le Point вышел с обложкой, на которой размещен обращенный к президенту Франции Эмманюэлю Макрону призыв покинуть свой пост.

На обложку попала фотография Макрона в сопровождении надписи крупным шрифтом: "Господин президент, уйдите с высоко поднятой головой". С таким призывом в своей колонке выступает французский журналист и главред Le Point Этьен Жернель. По его мнению, 1,5 года, которые остались Макрону до конца его президентского срока, "станут для Франции настоящим кошмаром".

Журналист обращает внимание, что Макрон, по всей видимости, уже не успеет не только реализовать свои политические цели к 2027 году, но и минимизировать ущерб от политической нестабильности, начавшейся с роспуска Национального собрания в июне прошлого года.

Он подчеркивает, что выборы главы государства можно провести досрочно, в 2026 году, сразу после муниципальных выборов в марте того года. Таким образом удастся сократить "тяжелый период", считает Жернель. "Разумеется, все должно делаться без спешки, чтобы могла пройти настоящая избирательная кампания. Вместе с тем Эмманюэль Макрон вышел бы из этой ситуации с высоко поднятой головой и дал бы себе возможность сохранить то, что можно отнести к его заслугам", - полагает он.