Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 октября 2025 / 20:16
КОТИРОВКИ
USD
09/10
81.5478
EUR
09/10
94.9351
Новости часа
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Москва
9 октября 2025 / 20:16
Котировки
USD
09/10
81.5478
0.0000
EUR
09/10
94.9351
0.0000
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
9 октября 2025 / 18:58
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
9 октября 2025 / 18:56
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
9 октября 2025 / 16:32
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Правые партии Европы
Политика
Le Point вышел с обложкой с призывом к Макрону покинуть президентский пост
9 октября 2025 / 17:13
Le Point вышел с обложкой с призывом к Макрону покинуть президентский пост
© ТАСС

Французский журнал Le Point вышел с обложкой, на которой размещен обращенный к президенту Франции Эмманюэлю Макрону призыв покинуть свой пост.

На обложку попала фотография Макрона в сопровождении надписи крупным шрифтом: "Господин президент, уйдите с высоко поднятой головой". С таким призывом в своей колонке выступает французский журналист и главред Le Point Этьен Жернель. По его мнению, 1,5 года, которые остались Макрону до конца его президентского срока, "станут для Франции настоящим кошмаром".

Журналист обращает внимание, что Макрон, по всей видимости, уже не успеет не только реализовать свои политические цели к 2027 году, но и минимизировать ущерб от политической нестабильности, начавшейся с роспуска Национального собрания в июне прошлого года.

Он подчеркивает, что выборы главы государства можно провести досрочно, в 2026 году, сразу после муниципальных выборов в марте того года. Таким образом удастся сократить "тяжелый период", считает Жернель. "Разумеется, все должно делаться без спешки, чтобы могла пройти настоящая избирательная кампания. Вместе с тем Эмманюэль Макрон вышел бы из этой ситуации с высоко поднятой головой и дал бы себе возможность сохранить то, что можно отнести к его заслугам", - полагает он.

Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
Мы должны обеспечить
безусловное достижение
всех целей СВО
Владимир Путин
Все интервью
18:16
Рябков: на рабочем уровне обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном идет
17:59
Переговоры Путина и Алиева продолжались больше часа
17:46
Израиль не планирует возобновлять войну в секторе Газа
17:31
Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается
17:13
Le Point вышел с обложкой с призывом к Макрону покинуть президентский пост
16:47
Сбор зерна в России с начала года составил 130 млн тонн
16:14
Цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум
15:59
Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи
15:48
Россия поставляет Таджикистану значительные объемы нефти без взимания пошлин
15:29
Reuters: Израиль рассчитывает на освобождение 20 заложников 12 или 13 октября
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения