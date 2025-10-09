Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается

Решения по ключевой ставке до конца текущего года не предопределены, пространство для снижения по-прежнему остается. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина при общении с журналистами на полях "Финополиса-2025".

"Что касается денежно-кредитной политики: наш подход осторожный, аккуратный. Мы всегда стараемся учитывать все риски, всю динамику. На данный момент последующие решения до конца года не предопределены. Все будет зависеть от развития ситуации в экономике, с инфляцией, инфляционными ожиданиями, с кредитованием, с потребительской, инвестиционной активностью, с рынком труда. Мы анализируем все экономические тенденции. Но пространство для снижения ставки остается", - отметила глава регулятора.

Прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год Банк России будет уточнять на ближайшем заседании, которое запланировано на 24 октября.