Трамп не делает конкретных антироссийских шагов

Договоренности и понимания, которые были достигнуты лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, нравятся далеко не всем, но это не означает их недейственность. Эти договоренности работают, и страны будут продолжать свои контакты, в частности, и на их основании, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков 9 октября в комментарии Первому каналу.

"В ходе встречи [в Анкоридже] два президента договорились о весьма существенных элементах, которые могли бы составить основу мирного урегулирования на Украине. Конечно, эти понимания и договоренности, которые достигнуты были в Анкоридже, они не всем нравятся. Они не нравятся, например, европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного регулирования украинского кризиса", - объяснил помощник российского лидера.

Ушаков так же подчеркнул, что "какие-то там заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или что импульс исчерпан, - это высказывание совершенно неверное, - заверил Ушаков. - Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже".

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк отмечает в э ом контексте, что «сейчас очень много политической игры в действиях Трампа в отношении России. Были разного рода заявления. От поставок «Томагавков» до таких, что Россия – «бумажный тигр». Но до сих пор американская политика на европейском и украинском направлении, как она была изначально сформулирована Трампом, не изменилась: оружие только за деньги, больше никакой безвозмездной американской помощи не будет. И пока мы не видим, чтобы Трамп отошел от этой позиции. Его словесные эскапады не могут не влиять на общий климат российско-американских отношений. Но если говорить о конкретных антироссийских шагах, то их не было».

Эксперт подчеркнул, что «у США есть принципиальные заинтересованности улучшить отношения с Москвой, и здесь причин много. Начиная от того, чтобы как-то нарушить единство российско-китайского тандема, который очень не нравится американцам. Есть и другие конкретные проблемы, например, ограничения стратегических ядерных вооружений. Гонку стратегических ядерных вооружений Америка сейчас проигрывает, причем не только России, но и Китаю, и это американцам очень не нравится. Поэтому в этом плане у них есть заинтересованность улучшить отношения с Москвой».