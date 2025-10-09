Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
Израиль не планирует возобновлять войну в секторе Газа
9 октября 2025 / 17:46
Израиль не планирует возобновлять войну в секторе Газа
© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Израиль не намерен возобновлять войну в секторе Газа, но частью обязательств по урегулированию должно стать разоружение палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар.

"У нас нет никаких намерений возобновлять войну, но частью обязательств является, к примеру, разоружение ХАМАС, то, что они сложат оружие", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Саар отметил, что прекращение огня наступит немедленно после одобрения сделки правительством, после чего в течение 72 часов ХАМАС должен будет освободить всех заложников. "Я думаю, что это может и должно положить конец нынешней войне", - указал он.

