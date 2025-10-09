Израиль не планирует возобновлять войну в секторе Газа

Израиль не намерен возобновлять войну в секторе Газа, но частью обязательств по урегулированию должно стать разоружение палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар.

"У нас нет никаких намерений возобновлять войну, но частью обязательств является, к примеру, разоружение ХАМАС, то, что они сложат оружие", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Саар отметил, что прекращение огня наступит немедленно после одобрения сделки правительством, после чего в течение 72 часов ХАМАС должен будет освободить всех заложников. "Я думаю, что это может и должно положить конец нынешней войне", - указал он.