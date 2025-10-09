Переговоры Путина и Алиева продолжались больше часа

Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
9 октября 2025 / 18:58
© Сергей Савостьянов/ POOL/ ТАСС
В Душанбе прошла встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, общение лидеров продолжалось больше часа.
Во время переговоров глава российского государства, в частности, детально проинформировал своего собеседника о причинах крушения самолета азербайджанских авиалиний в небе над РФ. Со своей стороны, Алиев поблагодарил Путина за предоставленные сведения и за то, что он держит под личным контролем установление причин крушения воздушного судна AZAL.
Президент РФ находится в Таджикистане с государственным визитом.