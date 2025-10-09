Рябков: на рабочем уровне обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном идет

РФ и США продолжают обмен сигналами на рабочем уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков при общении с журналистами.

"Пауза в контактах Вашингтона и Москвы, собственно говоря, возникла после контакта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 25 сентября в Нью-Йорке. На рабочем уровне обмен сигналами продолжается", - отметил он.

Вместе с тем Рябков уточнил, что под контактами российская сторона понимает "все же встречи, которые идут по согласованной повестке дня в составе делегаций". "Таких контактов в настоящее время нет. Это отмечается нами, как признак того, что мы имеем перед собой вопросы достаточно сложные, требующие проведения определенной домашней работы", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат также призвал воздержаться от поиска подтверждений усугубления геополитических рисков.