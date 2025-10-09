Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 октября 2025 / 20:38
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Москва
9 октября 2025 / 20:38
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
9 октября 2025 / 18:58
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
9 октября 2025 / 18:56
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
9 октября 2025 / 16:32
Общество
ТАСС: певец Ефрем Амирамов умер в возрасте 69 лет
9 октября 2025 / 18:29
ТАСС: певец Ефрем Амирамов умер в возрасте 69 лет
© Алексей Жигайлов/ ТАСС

Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов скончался на 70-м году жизни в одной из больниц города Нальчика. Об этом со ссылкой на источник в медучреждении сообщает ТАСС.

"Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался", - говорится в сообщении.

Амирамов - певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Родился в 1956 году в Нальчике. Окончил Ростовский институт народного хозяйства.

Наибольшую известность Амирамову принесли такие композиции, как "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка". Его первая пластинка "Последний дебют" стала "золотой". В 1989 году было продано свыше 1 млн экземпляров. В 2009 году у музыканта вышла книга под названием "Все так … или истерика", в нее вощли избранные стихи и тексты его песен. 

