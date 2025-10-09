Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
9 октября 2025 / 18:58
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
9 октября 2025 / 18:56
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
9 октября 2025 / 16:32
Экономика
Ежемесячный взнос самозанятого в соцфонд составит 1 300-1 900 рублей
9 октября 2025 / 18:45
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Добровольные взносы самозанятых в соцфонд для оформления больничных листов составят не более 1 900 рублей в месяц. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
"Его максимальный размер в год можно выбрать 35 тыс. либо 50 тыс. рублей. Точная сумма будет рассчитываться исходя из стажа и других параметров. Взносы невысокие - около 1 300 или порядка 1 900 рублей в месяц", - указал он.
"Если не понадобится открывать листок нетрудоспособности дольше полутора лет, то и перечислять можно будет меньшую сумму", - отметил Мишустин.