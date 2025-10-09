Ежемесячный взнос самозанятого в соцфонд составит 1 300-1 900 рублей

Добровольные взносы самозанятых в соцфонд для оформления больничных листов составят не более 1 900 рублей в месяц. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Его максимальный размер в год можно выбрать 35 тыс. либо 50 тыс. рублей. Точная сумма будет рассчитываться исходя из стажа и других параметров. Взносы невысокие - около 1 300 или порядка 1 900 рублей в месяц", - указал он.

"Если не понадобится открывать листок нетрудоспособности дольше полутора лет, то и перечислять можно будет меньшую сумму", - отметил Мишустин.