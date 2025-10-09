Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
9 октября 2025 / 21:48
Путин: инвестиции РФ в Центральную Азию составляют $20 млрд Вучич потребовал ускорить евроинтеграцию Сербии "даже ценой унижения"
Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
9 октября 2025 / 18:58
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
9 октября 2025 / 18:56
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
9 октября 2025 / 16:32
Экономика
Ежемесячный взнос самозанятого в соцфонд составит 1 300-1 900 рублей
9 октября 2025 / 18:45
Ежемесячный взнос самозанятого в соцфонд составит 1 300-1 900 рублей
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Добровольные взносы самозанятых в соцфонд для оформления больничных листов составят не более 1 900 рублей в месяц. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Его максимальный размер в год можно выбрать 35 тыс. либо 50 тыс. рублей. Точная сумма будет рассчитываться исходя из стажа и других параметров. Взносы невысокие - около 1 300 или порядка 1 900 рублей в месяц", - указал он.

"Если не понадобится открывать листок нетрудоспособности дольше полутора лет, то и перечислять можно будет меньшую сумму", - отметил Мишустин.

Политолог Гасанов: потенциал антироссийских санкций исчерпан
Военный эксперт Кнутов: с «Томагавками» успешно справлялись еще советские ЗРК
Путин заверил, что Москва будет делать все для развития отношений с Баку
19:17
Путин: инвестиции РФ в Центральную Азию составляют $20 млрд
18:59
Вучич потребовал ускорить евроинтеграцию Сербии "даже ценой унижения"
18:45
Ежемесячный взнос самозанятого в соцфонд составит 1 300-1 900 рублей
18:29
ТАСС: певец Ефрем Амирамов умер в возрасте 69 лет
18:16
Рябков: на рабочем уровне обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном идет
17:59
Переговоры Путина и Алиева продолжались больше часа
17:46
Израиль не планирует возобновлять войну в секторе Газа
17:31
Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается
17:13
Le Point вышел с обложкой с призывом к Макрону покинуть президентский пост
16:47
Сбор зерна в России с начала года составил 130 млн тонн
Все новости
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
